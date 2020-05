Justiça indefere pedido da Prefeitura de Itararé para a reabertura do comércio

A Prefeitura Municipal de Itararé recebeu no início da noite desta quarta-feira (13), a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o Mandado de Segurança impetrado contra o governador João Dória, em que solicitou a reabertura integral do comércio em Itararé.

Apesar de elencar uma série de precedentes, argumentando que as medidas adotadas pelo governo divergem da situação do município em relação à capital, o relator Renato Sartorelli indeferiu o documento, alegando que seria irresponsabilidade conceder a abertura do comércio em Itararé, uma vez que está provado que o isolamento social pode salvar vidas e evitar o avanço do coronavírus.

Apesar do resultado negativo, a Prefeitura informa que continua valendo o decreto municipal, o qual possibilita o recebimento de carnês, o drive-thru e o take out.

Fonte: Regional Notícias.