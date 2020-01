Jundiá consegue liminar na Justiça

Depois de uma ação da Prefeitura Municipal de Itapeva que visava o encerramento das atividades da Jundiá em nossa cidade, a empresa de ônibus por meio de seus advogados conseguiu uma liminar para que o contrato ainda seja mantido. Vale ressaltar que o contrato pode ainda ser extinto caso a Prefeitura prive o descumprimento de cláusulas deste.

Em relação a liminar conseguida pela empresa Jundiá sobre a rescisão contratual com o município, a Prefeitura declara a seguinte nota oficial:

“A Prefeitura de Itapeva comunica que respeita a decisão liminar concedida favoravelmente à empresa Jundiá LTDA para manter o contrato de concessão de transporte público coletivo vigorando. O departamento jurídico da Prefeitura de Itapeva prestará as informações necessárias ao juízo competente.

Em atenção às reivindicações da nossa população em face dos serviços de transporte público prestados de forma insatisfatória pela referida empresa, com valores elevados nas tarifas de passagem aos usuários, atrasos nos horários e constantes excessos de lotação; a Prefeitura de Itapeva informa que seguirá defendendo as justas reivindicações populares de redução do valor das passagens e seguirá pleiteando melhorias nos serviços de transporte público prestados pela concessionária Jundiá limitada.

Itapeva 28 de Janeiro de 2020”.

CONFIRA A LIMINAR AQUI.