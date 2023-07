O vereador Julio Ataíde encaminhou ao prefeito de Itapeva, Mário Tassinari um pedido para que o Poder Executivo avalie a possibilidade de estar construindo uma marginal junto a Avenida Expedicionários de Itapeva, no Parque Cimentolandia.

A avenida que liga o Jardim Maringá até o trevo de acesso a Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258, e recebe um trânsito constante de veículos, que por vezes formam longas filas atrás de caminhões em baixa velocidade.

Em sua justificativa para o pedido o vereador fez a seguinte observação:

“Solicito este serviço com a finalidade de viabilizar a construção de uma marginal neste local, pois este apresenta um alto volume de trânsito, sendo assim, seria importante, a construção desta marginal, pensando no bom fluxo do trafego local, e na maior segurança dos munícipes, que residem próximo, a esta importante avenida de nossa cidade”.