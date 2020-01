Juliano Cezar morre durante show, após sofrer infarto; cantor sertanejo tinha 59 anos

Juliano Cezar, cantor sertanejo, morreu nesta terça-feira (31), após se apresentar no Paraná e sofrer um infarto. No Twitter, os internautas compartilharam um vídeo do momento que o famoso passou mal e caiu no chão.

No Instagram, um comunicado sobre a morte de Cezar, que tinha 59 anos, foi publicado. “A notícia mais triste que poderíamos comunicar. Com profundo pesar, a Explosion Music informa o falecimento cantor Juliano Cezar”, disseram.

“Juliano Cezar teve uma parada cardiorrespiratória enquanto se apresentava em um show em Uniflor, interior do Paraná. O velório será realizado na cidade natal do cantor – Passos /MG. Quanto aos horários de velório e sepultamento, serão repassados assim que obtidos”, informaram ainda. O sertanejo não tinha filhos mas era casado.

No último domingo (29), a atriz Hilda Rebello, mãe do ator Jorge Fernando, morreu aos 95 anos, dois meses após a morte do filho. Ela estava sofrendo de uma grave infecção respiratória.

FONTE: Observátorio dos Famosos