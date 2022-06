A equipe de judô de Itapeva teve uma excelente participação nos Jogos da Juventude, realizado no último domingo (12), na cidade de Angatuba, conquistando 4 medalhas de ouro e 2 de prata.

Foram campeões: Maria Clara da Silva Nogueira, Akerber Souza dos Santos, Audren Estevan Batista e David Jardim Leite. E ficaram com a segunda colocação os judocas Alex Sandro Camargo de Salles e foi vice-campeão Cyrilo de Almeida Camargo Neto na categoria absoluto.

Takeshi Tokoti, técnico dos atletas itapevenses, disse que os bons resultados obtidos pela equipe, devem-se principalmente à união e a determinação dos judocas.

A secretária municipal de Esportes, Ana Paula de Almeida, elogiou o desempenho dos atletas, que representaram a cidade de Itapeva com honradez na competição. “Estamos investindo em infraestrutura e apoiando atletas de todas as modalidades, buscando expandir o esporte e a melhoria do desempenho das equipes que representam Itapeva nos campeonatos”, falou.