Os judocas Itapevenses participaram do I Torneio centenário da Amizade de Buri, realizado pela 16ª Delegacia Regional Sul da Federação Paulista de Judô, no último final de semana.

O Torneio reuniu 15 cidades da Região e centenas de atletas de várias faixas etárias. Os atletas da SEMJEL Itapeva conquistaram 17 medalhas sendo 10 medalhas de ouro, 03 medalhas de prata e 04 medalhas de bronze, ficando na 5ª colocação geral do evento. A Secretaria de Esportes de Itapeva congratula nossos atletas e ao técnico desportivo Takeshi Yokoti por proporcionar mais essa conquista para os esportes de Itapeva.

Confira a lista dos nossos campeões:

CAMPEÕES:

– Melyssa Aparecida Mamani Salvador – Sub 13 Leve

– Helena Larissa Araujo – Sub 13 Médio

– Maria Clara da Silva Nogueira – Sub 18 Super Ligeiro

– Nikolas Tadeu Silva Almeida Faria – Sub 13 Leve

– Cauã Henrique Cardoso de Oliveira – Sub 13 Meio Pesado

– Luan Victor Garcez Santos – Sub 13 Pesado

– Thiago Rian Camargo de Salles – Sub 13 Super Pesado

– Pedro Henrique Almeida Assis Gouvea – Sub 15 Super Pesado

– Kevin Douglas de Almeida Camargo – Adulto – Meio Leve

– Everton Luiz de Oliveira – Adulto – Médio

VICE CAMPEÕES:

– Alex Sandro Camargo de Salles – Adulto Meio Leve

– Cyrilo de Almeida Camargo Neto – Adulto Leve

– Michael Moreira – Adulto – Meio Pesado

TERCEIROS COLOCADOS:

– Bianca Moraes Ribeiro – Sub 11 Leve

– Davi Fogaça Camargo – Sub 9 Ligeiro