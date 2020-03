Jubileu de ouro da ETEC Dr. Dario Pacheco Pedroso Colégio Agrícola de Taquarivaí

A ETEC Dr. Dario Pacheco Pedroso, mais conhecida como “Colégio Agrícola de Taquarivai” teve início em 1970 e ao longo desses 50 anos de histórias, vem contribuindo na formação profissional de jovens para atuar com competência no mercado de trabalho. É uma nobre missão que já permitiu o progresso de muitos alunos, movidos pelo conhecimento, e tornando-se uma marca de respeito com a população do município e região.

A Etec sempre procurou oferecer cursos, com ensino de qualidade, que visam atender a vocação e a demanda de mão de obra da região. Todos os cursos ofertados estão contextualizados com a economia da região, predominantemente Agropecuária.

Destaca-se também o manejo florestal, com várias empresas instaladas na região, que operam desde a produção de mudas até a industrialização e a exportação de madeira.

As classes descentralizadas, instaladas nos municípios, Itaberá, Bom Sucesso de Itararé e Ribeirão Branco, por meio de parcerias entre o Centro Paula Souza e as Prefeituras desses municípios, também são consideradas um diferencial.

A ETEC oferece os cursos do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio em Agropecuária, Ensino Técnico Integrado em Agronegócio e o Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio em Florestas, ou seja, cursos destinados a alunos concluintes do 9º ano do Ensino Fundamental. Os cursos modulares de Técnico em Administração, Técnico em Agronegócio, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Finanças e Técnico em Florestas são oferecidos no período noturno e cabem aqueles que estão cursando a 2ª série do Ensino Médio ou já concluíram o Ensino Médio.

A ETEC atende a diversos municípios da região, tais como: Buri, Itapeva, Ribeirão Branco, Itaberá, Itararé, Bom Sucesso de Itararé, Apiai, Capão Bonito, Guapiara, Itaoca, entre outros.

As atividades desenvolvidas, na escola, no ramo da agricultura, pecuária e florestal, são inteiramente de cunho pedagógico e educacional, onde exige um acompanhamento, constante, para viabilizar o desenvolvimento dos projetos existentes na escola.

Em atendimento a necessidade da demanda, a unidade oferece o sistema de internato que é direcionado a alunos que advém de municípios distantes ou em locais de difícil acesso a escola diariamente.

Para alunos internos e semi-internos são oferecidas atividades de lazer, proporcionando um convívio amistoso e o desenvolvimento de competências socioemocionais.

As vagas de acesso são oferecidas, por meio do vestibulinho no primeiro e segundo semestre de cada ano.

Para os interessados basta acessar no período de inscrição o site

www.vestibulinhoetec.com.br

Telefones de contato – 015 – 3534.1139 ou 3534.1191

Celeste Pezzoni

Diretora da Escola Técnica de Taquarivai