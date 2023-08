A Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira está em festa, em setembro a igreja comemora 50 anos de fundação em Itapeva e para festejar a data estará com uma programação especial.

O Jubileu de Ouro será festejado durante os sábados de setembro com programações com cada grupo que a igreja possui.

Já neste sábado (02), a programação estará sob responsabilidade da Confederação das Irmãs Beneficentes Evangélicas de Itapeva – CIBEITA, onde o pastor Lucas Gomes estará presente e trazendo a mensagem do dia.

No dia 09 um culto de ações de graça está programado e há a expectativa da presença do bispo Samuel Ferreira e da Bispa Keila Ferreira no evento. O bispo é o presidente nacional das assembleias de Deus – Madureira.

As crianças também estão responsáveis em promover um dia de adoração e louvores a Deus e contam ainda com a participação da Tia Janice que vem de Itapetininga para trazer uma palavra especialmente para os pequeninos. O culto será realizado no dia 16 de setembro.

O culto sob a regência dos jovens será no dia 23, onde está programado a participação do canto Wesley Ielsen e do pastor Igor Nunes.

Para finalizar as comemorações do Jubileu de Ouro, no dia 30 de setembro o grupo de varões estará à frente dos trabalhos que contará com a presença do pastor GezielFerreira.

Diante de todos esses eventos, o pastor presidente do campus de Itapeva, Daniel Arantes convidada a toda a população de Itapeva e região para estar adorando a Deus e agradecendo por todas as benções nesses 50 anos de Assembleia de Deus – Ministério Madureira em Itapeva. “Quero primeiramente agradecer a Deus por esse privilégio de estar comemorando essa data tão significativa e por ter nos confiado essa honra, queria convidar a todos, sejam evangélicos ou não a estarem conosco nessa festa, pois creio que mais do que uma festividade, ali teremos a mão de Deus agindo sobre todos os que ali estiverem, vai ser um prazer recebe-los em nossa igreja”.

A AD Brás – Ministério Madureira está localizado na Rua Lins, nº 14, logo acima do SAMU e os cultos programados para as 19h em todos os sábados de setembro.