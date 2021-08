Jovens de 12 a 17 anos podem se cadastrar para a receber doses remanescentes da vacina contra a Covid-19

_Vale ressaltar que, por enquanto, este público será chamado na ‘xepa’_

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde dará início ao cadastro de vacinação para a população de 12 a 17 anos. Nesta etapa, estes munícipes serão vacinados quando houver sobras de vacina (‘xepa’), então a equipe da Unidade de Saúde entrará em contato conforme a ordem do cadastro. Caso a equipe não consiga localizar a pessoa, ligará para o próximo da fila. O contato com a pessoa cadastrada é tentado por duas vezes, se o munícipe não atender ou se não puder comparecer, o cadastro será excluído. Se a idade já for contemplada, o cadastro será automaticamente excluído.

Ao ser comunicado, o munícipe deve comparecer à Unidade de Saúde munido de documento com foto contendo CPF e comprovante de endereço.

A vacinação de pessoas de 12 a 17 anos ocorrerá neste momento no Estado de São Paulo com a utilização da vacina da Pfizer, de modo que a vacinação deste grupo está condicionada a autorização pelos pais e/ou responsáveis legais. As pessoas nessa faixa etária devem ser acompanhadas dos pais ou adulto responsável legal, podendo esse proceder com a autorização verbal para o ato de vacinação. Caso não haja a presença do adulto responsável, a vacinação poderá ocorrer diante da apresentação de termo de assentimento (fornecido na Unidade de Saúde ou no link https://saude.itapeva.sp.gov.br/static/files/termo_assentimento.pdf) devidamente preenchido e assinado pelos pais e/ou responsáveis legais, em acordo com o disposto no art.142 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual recomenda-se que seja retido pelo serviço de saúde que procederá com a vacinação.

A lista de espera para receber as doses remanescentes da vacina contra a Covid-19 (xepa da vacina) está disponível pelo link:

https://forms.gle/GDkUfv3Cx7aRKywz7