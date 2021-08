Jovens de 12 a 17 anos COM COMORBIDADES podem se cadastrar para receber a vacina contra a Covid-19

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde informa que os munícipes com idades entre 12 e 17 anos podem efetuar o cadastro para receber o imunizante contra o Coronavírus. Para se cadastrar, basta acessar o link https://forms.gle/5nKqqMAumEdi2dNu9 e preencher o formulário com todos os dados pessoais. É extremamente importante indicar a sua Unidade de Saúde e a comorbidade existente, a qual deverá ser comprovada.

A Unidade de Saúde do paciente entrará em contato com o telefone informado no cadastro para realizar o agendamento da vacinação. As idades de 12 a 17 anos serão contempladas de acordo com a disponibilidade de doses e recebimento de vacinas do Governo do Estado de São Paulo, de forma decrescente com a idade.

A comorbidade deve ser comprovada no ato da vacinação com documento médico contendo CRM, nome legível, carimbo e assinatura.

A vacinação de pessoas de 12 a 17 anos ocorrerá neste momento no estado de São Paulo com a utilização da vacina da Pfizer, de modo que a vacinação deste grupo está condicionada a autorização pelos pais e/ou responsáveis legais.

As pessoas nessa faixa etária devem ser acompanhadas pelos pais e/ou responsável legal, podendo esse proceder com a autorização verbal para o ato de vacinação. Caso não haja a presença do adulto responsável, a vacinação poderá ocorrer diante da apresentação de termo de assentimento (disponível no link abaixo e também pode ser retirado antecipadamente na Unidade de Saúde) devidamente preenchido e assinado pelos pais e/ou responsáveis legais, em acordo com o disposto no art.142 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual recomenda-se que seja retido pelo serviço de saúde que procederá com a vacinação.

Link para download do termo de assentimento:

https://saude.itapeva.sp.gov.br/static/files/termo_assentimento.pdf