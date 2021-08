Jovens da região participam de série de TV

Os jovens Matheus Santiago, Igor Farias, Igor Ribas e Evelyn Araújo estão em uma nova série da Rede VTV afiliada do SBT.

A produção infanto – juvenil ” Imagine 2″ estreio no canal desde o dia 24 de julho, às 13h15.

A série aborda vários temas importantes, como romance, o uso de drogas e mostra o cotidiano de adolêscentes no Colégio Bento Quirino, em Campinas.

A novela também pode ser acessado no canal do Youtube ” Imagine a Série”, e no Com Brasil TV.

Fonte: Jornal Nova Campina SP.

Prêmio jovem brasileiro 2021 – vote IMAGINE A SÉRIE na categoria “ MELHOR WEBSÉRIE”

No ano passado o prêmio jovem brasileiro fez história realizando o evento no estilo drive-in, que estava super em alta por conta da pandemia. O evento aconteceu no Estádio Allianz Park em São Paulo e reuniu diversos artistas como Caio Castro, Bianca Andrade (Boca Rosa) Larissa Manoela e Rodrigo Faro.

O prêmio jovem Brasileiro possui a maior comunidade de fãs nas redes sociais, e toda essa influência é utilizada em ações e projetos sociais que são realizados durante o período de votação, por exemplo, o “Desafio do bem”, que ajuda ongs com ações na internet.

Nessa fase de votações são indicados o top 10 de cada categoria, e você pode votar e indicar a série IMAGINE pelo site: www.premiojovem.com.br

Fonte: Yasgossip Notícias.