Jovens aprendizes da Adesai retornam às atividades hoje, dia 9

Os jovens aprendizes do Estacionamento Rotativo estarão retornando as suas atividades neste sábado, dia 09/05/2020. Para este acontecimento, a ADESAI proporcionou um treinamento de orientação conforme as normas e regras para prevenção ao COVID-19, seguindo as determinações da Secretaria Municipal da Saúde de Itapeva, no uso de EPI´s (máscaras , álcool 70%, viseira e embalagem de armazenamento de máscara), bem como ao atendimento consciente do usuário oferecendo segurança aos cidadãos tornando-se agentes multiplicadores do combate à pandemia.