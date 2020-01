Jovem provoca acidente ao tentar fugir da PM

Na manhã deste domingo (19), um rapaz causou um acidente no Anel Viário Mário Covas, próximo ao Bairro de Cima, após brigar com sua companheira e agredir a moça.

A Polícia Militar foi acionada e o sujeito então fugiu. Porém, ele acabou batendo de frente com um veículo e ainda atingindo outro.

Com a colisão, uma pessoa foi encaminhada à Santa Casa de Itapeva e outras ficaram feridas levemente.

Neste momento, a perícia irá realizar seu trabalho no local.

