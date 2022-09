Na noite deste domingo (25), um jovem morreu em Apiaí após ser esfaqueado em uma festa.

De acordo com testemunhas, o autor do crime teria mexido com a namorada da vítima, o que gerou uma confusão. O suspeito então saiu do local e depois voltou com uma faca e esfaqueou quatro pessoas.

Das quatros, três acabaram se ferindo sem gravidade de morte, porém o jovem Guilherme Caíque recebeu uma única facada que atingiu o coração e faleceu.

Revoltados com a situação, frequentadores da festa tentaram linchar o suspeito, que conseguiu fugir com o seu carro, o qual foi depredado. O suspeito abandonou o carro em seguida e fugiu a pé.

Até o momento ainda não há informações se o suspeito já foi capturado.