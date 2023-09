Na tarde desta quarta-feira (13), um rapaz de 27 anos morreu eletrocutado enquanto trabalhava na zona rural de Taquarivaí.

O jovem Roberson Henrique da Silva Carvalho estava trabalhando em uma fazenda quando recebeu uma descarga elétrica. De acordo com testemunhas o rapaz estava colhendo laranja com uma escada quando houve uma rajada de vento que fez um fio de energia encostar na escada e culminando com o acidente elétrico.

Logo após o acidente, trabalhadores que estavam no local socorreram Roberson até o Pronto Socorro de Taquarivaí, porém o jovem já chegou sem vida pelo local.

Um inquérito policial foi aberto para investigar as circunstâncias da morte do trabalhador.