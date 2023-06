Na tarde de domingo (04), equipes de resgate foram acionadas para atender um acidente registrado na Estrada Vicinal Tertulino Gonçalves de Albquerque ou como é mais conhecida o KM 18.

Pelo local, um motociclista acabou perdendo o controle da moto que pilotava e colidindo com um barranco.

Com a batida, o motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu. De acordo com os policiais, a vítima era de Taquarivaí e tinha 26 anos de idade.

A Polícia Técnico-científica foi acionada e realizou a perícia no local e deve realizar um laudo sobre as possíveis causas que levaram ao acidente.