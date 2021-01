Jovem morre afogado em cair em açude em Buri

No sábado (09), um jovem de 21 anos morreu ao cair em um açude usado para criar peixes em Buri.

De acordo com testemunhas, o jovem estava ao lado do lago quando gritou o nome da irmã e em seguida caiu na água. Ainda segundo informações levantada pela polícia nem o rapaz e nem as pessoas que estavam no local sabiam nadar. Após alguns minutos, as pessoas que estavam com a vítima conseguiram puxar corpo do jovem para fora da água e acionar o socorro que constatou a morte do jovem.

A Polícia Científica foi acionada para o local e não constatou sinal de violência na vítima. As autoridades trabalham em duas hipóteses para a fatalidade, ou acidente com o jovem se desequilibrando ou que a vítima sofreu um infarto antes de cair na água.

N.R- Até o momento não obtivemos resposta sobre o laudo final.