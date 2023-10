– Ajude-o a conquistar esse sonho e levá-lo a se unir à Seleção Brasileira de Breaking.

Patrick Paes Siqueira ou, como é conhecido, Bboy Tick tem 29 anos, é natural de Itapeva e faz parte do movimento Hip Hop há aproximadamente 16 anos. Iniciou como aluno, participando de oficinas de dança em projetos sociais da cidade e nunca mais parou. Desde então vem fazendo história com o Breaking, dança que é um dos elementos que compõe a cultura Hip Hop, mas que no ano passado entrou também para o hall dos esportes olímpicos, o motivo? Os movimentos realizados não são para qualquer um! É preciso muito treino e cuidados físicos. Mesmo sem qualquer tipo de patrocínio Bboy Tick coleciona diversos troféus e é referência não só em Itapeva, como em toda a região. O jovem reúne experiências em grandes campeonatos, como os da RedBull Bc One, e recentemente filiou-se à Cndd Breaking, departamento desportivo da modalidade. Patrick busca apoio para participar das etapas olímpicas, que podem levá-lo a se unir à Seleção Brasileira de Breaking, rumo à Paris 2024.

Quando perguntam qual é o seu grande sonho, a resposta é “colocar Itapeva no mapa”, seja através das conquistas que pode trazer ou das aulas que adora ministrar em projetos sociais, como o Breaking no Bosque, realizado em 2022 em parceria com o Sesi e equipe Cras do bairro.

O jovem é a prova de que não basta só ter talento, é preciso ter apoio e patrocínio para ir mais longe. A próxima etapa do circuito olímpico acontece nos dias 25 e 26 de novembro, e toda e qualquer ajuda é bem vinda inclusive de profissionais como fisioterapeutas e preparadores físicos.

Para ter acesso a seu portfólio e ter mais informações basta entrar em contato com @bboytick015