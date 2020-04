Jovem foi esfaqueada por um colega e está em recuperação no hospital

Na madrugada de sábado (25), uma jovem foi esfaqueada por seu ex-companheiro após um desentendimento em Itapeva.

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima estava em uma festa familiar com o ex-namorado quando o rapaz por ciúmes acabou discutindo com a jovem e diante do desentendimento o mesmo acabou desferindo uma facada na perna da companheira e em seguida acertou outra facada no pulmão direito dela.

Ao ver o ocorrido, uma testemunha do crime acabou intervindo na briga e acertou o agressor da jovem com um pedaço de madeira.

Com a chegada da Polícia Militar, a menina foi socorrida para a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva e de acordo com a médica que atendeu o caso, a vítima chegou em estado grave no pronto socorro.

Já o namorado foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e ficou à disposição da Justiça.

Atualização às 20h27: de acordo com amigos e familiares da vítima, o agressor não era companheiro da jovem, eram somente amigos.