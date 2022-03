Na segunda-feira, dia 7, por volta das 19h20, equipes da Guarda Civil Municipal de Itapeva receberam informações que um jovem havia embarcado em um táxi no terminal rodoviário, o qual aparentava muito nervosismo e trazia consigo uma sacola plástica.

As equipes fizeram um breve contato no ponto de táxi e souberam que o veículo que levava o jovem tinha destino ao município de Taquarivaí.

Já na Rodovia SP-258 altura do km 270 alcançaram e abordaram o táxi, no qual estavam o condutor e o jovem. Realizada busca pessoal no rapaz, foram localizadas pedras amareladas com características de ser entorpecentes crack, um aparelho celular e a quantia de R$ 241 reais em dinheiro. Verificando também a sacola plástica que o jovem trazia, foram encontradas peças de roupas novas e com etiquetas, as quais relatou ter adquiridas, porém não tinha nenhum comprovante da compra.

Em relação aos entorpecentes, disse ser usuário de drogas e que aquela droga seria para consumo próprio, que havia comprado na praça dos Camelôs em Itapeva e pago o valor de R$ 100.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao jovem e também foram lhe informado seus direitos constitucionais, em seguida foi conduzido ao Plantão Policial, onde a Autoridade de Polícia Judiciária analisou os fatos e ratificou a voz de prisão, mantendo o jovem preso e à disposição da Justiça, determinando a apreensão dos entorpecentes, valores e demais objetos.

Apreensões: 6,15 gramas de crack, 1 aparelho celular, 1 camiseta tipo polo, 1 bermuda jeans, 1 calça de moletom, 2 cuecas e R$ 241 em dinheiro.