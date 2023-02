Na manhã deste sábado (25), a Polícia Militar de Itapeva prendeu um rapaz por tráfico de drogas.

De acordo com os policiais ao realizar patrulhamento pela Rua Dom José Carlos de Aguirre com Sol Nascente na Vila Mariana, a equipe visualizou um indivíduo que ao perceber a presença da viatura dispensou no mato próximo a um poste uma sacolinha de plástico e saiu andando atravessando a rua.

A movimentação do rapaz levantou suspeita e os policiais resolveram abordar o suspeito. Em busca pessoal foi localizado no bolso da bermuda a quantidade de R$ 104,00 (cento e quatro reais) em notas diversas, e ao verificarem o conteúdo da sacola plástica constatou em seu interior a quantidade de 20 pinos de cocaína e 13 pedras de crack.

Diante da situação foi dado voz de prisão ao indiciado e conduzindo ao Plantão Policial onde o delegado responsável tomou ciência dos fatos e determinou a prisão em flagrante do rapaz por Tráfico de Entorpecentes, permanecendo o indiciado preso à disposição da Justiça.