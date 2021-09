Jovem é preso ao agredir idoso com barra de ferro para roubar celular

Um jovem de 18 anos foi preso na manhã deste sábado (25), após agredir um idoso de 72 anos com uma barra de ferro.

De acordo com a vítima, ao transitar pela Avenida José Ermínio de Moraes, foi abordado por um indivíduo pedindo um cigarro, ao dizer que não tinha e continuar andando, acabou sendo surpreendido pelo rapaz que com uma barra de ferro começou a agredi-lo pedindo o celular. O idoso para se defender colocou os braços na frente do corpo e contou com a ajuda de um motorista que ao ver a cena parou para ajudar a vítima.

Com a chegada da testemunha, o jovem empreendeu fuga, porém, uma viatura aproximava-se do local e um dos policiais conseguiu abordar o rapaz próximo dos fundos da escola Zulmira de Oliveira.

O rapaz foi detido e o idoso conduzido ao Pronto Socorro para ser medicado. O caso foi apresentado no Plantão Policial, onde o autor do crime foi preso em flagrante.