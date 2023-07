Uma jovem de 22 anos foi presa ao tentar entrar na Penitenciária ASP Maria Filomena de Sousa Dias, em Itapetininga (SP), com porções de drogas sintéticas escondidas dentro de um par de chinelos.

O flagrante ocorreu na manhã deste domingo (9). Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), a jovem é companheira de um dos detentos e havia ido à unidade para visitá-lo.

Durante o procedimento de escâner, agentes penitenciários notaram o volume suspeito nos chinelos usados pela visitante. Ao revistar o calçado, vários papéis picados com características de substância sintética – conhecida como k4 – foram encontradas dentro do calçado.

A Polícia Militar foi acionada e levou a jovem à delegacia, onde um boletim de ocorrência por tráfico de drogas foi registrado.

A SAP informou ainda que o detento foi conduzido ao pavilhão disciplinar e responderá por um procedimento administrativo, que pode resultar no isolamento disciplinar dele e na suspensão do direito à visitação.

(Texto e imagem via g1)