Jovem é morta a tiros pelo ex-marido, em Itararé

Uma jovem de 18 anos foi morta a tiros pelo ex-marido, de 34 anos, dentro de um motel em Itararé (SP), no domingo (22). O homem se matou na sequência.

Segundo a Polícia Militar, o ex-marido, identificado como Wender Martins, se encontrou com Adrielly Gaya depois de sair do trabalho. Ele trabalhava como segurança no Fórum de Sengés (PR), que fica a 16 quilômetros de Itararé.

Ainda conforme a polícia, os dois foram até um motel quando, por volta das 17h, uma funcionária ouviu os disparos e ligou para o quarto, mas ninguém atendeu. Um tempo depois, parentes da mulher chegaram ao local procurando pela jovem.

A recepcionista chamou a polícia que, ao abrir o quarto, encontrou os dois corpos. A jovem estava morta ao lado da cama e homem, também sem vida, estava deitado na cama segurando a arma sobre a barriga.

Os dois tinham uma filha. A Polícia Civil investiga a motivação do crime.

Fonte: G1.