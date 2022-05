Há ainda mais três jovens para serem encaminhados para avaliação que dependem de patrocinadores para começar a viver o sonho de se tornar jogador de futebol.

Batuíra, esse é o projeto social que vem se destacando em Itapeva e até mesmo recebendo prêmio do setor privado devido à seriedade e trabalho que é desenvolvido por seus diretores.

Diante do trabalho voltado para assistência social a crianças e adolescentes através do esporte, vários de seus assistidos se permitem sonhar com a carreira no futebol, sendo que um deles, Ryan Pontes da categoria sub-17 já começa a viver esse sonho.

Marinho Barros, idealizador do projeto conta que o jovem, que iniciou no Batuíra em 2019, foi selecionado para atuar nas categorias de base do Prudentópolis do Paraná. De acordo com Marinho, o projeto tem parceria com alguns observadores, e através da Futtalents de Curitiba enviaram o Ryan para ser analisado por olheiros. “Visto que é um menino de potencial, ele foi selecionado e vai ser avaliado no Prudentópolis F.C. a participar do Campeonato Paranaense na sua categoria”, disse.

O Ryan está na Futtalents há duas semanas e irá para o Prudentópolis F.C. no sábado, dia 28 de maio.

Ainda segundo Marinho, há mais três jovens do Projeto Batuíra para serem encaminhados para avaliação, porém que dependem de patrocínio para conseguir lutar pelos seus sonhos. “Existem mais três meninos que estão liberados para irem, mas infelizmente dependemos de recurso financeiro para manter um atleta treinando fora, e este recurso geralmente a família não consegue arcar, visto que, as únicas despesas são com refeição e hospedagem, não existe cobrança no centro de treinamento, isso porque existe essa parceria”, contou.