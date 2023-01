Na manhã deste sábado (28), um jovem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar em Itapeva por tráfico de entorpecentes.

De acordo com os policiais que participaram da ocorrência, uma equipe da PM estava realizando patrulhamento pela Avenida Teodorico Pereira de Melo quando avistou um indivíduo que demostrou certo incômodo com a presença da viatura. Com a atitude suspeita do rapaz os policiais resolveram abordá-lo.

Ao perceber que seria abordado o rapaz empreendeu fuga, sendo acompanhado e abordado um pouco a frente de onde estava. Na busca pessoal foi localizado no bolso direito de sua blusa 22 pinos contendo em seu interior cocaína.

Diante da situação, os policiais deslocaram-se com o suspeito até sua residência, onde foi autorizada a entrada da equipe pela genitora do jovem. Ao realizarem busca no quarto do detido foi localizado mais três pinos contendo cocaína, bem como a quantia de R$158,00 (cento e cinquenta e oito reais) em notas diversas sob sua cama, e escondido em um compartimento da cômoda localizado mais cento e trinta e cinco pinos, porém vazios.

Os policiais deram voz de prisão em flagrante ao rapaz e o conduziram ao Plantão Policial, permanecendo o indiciado à disposição da Justiça.