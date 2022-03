O jovem Matheus Tube, de Nova Campina, município vizinho a Itapeva, está participando das gravações da nova novela do SBT, Poliana Moça, levando o nome da região para as telinhas de todo o país.

Matheus é um apaixonado pela arte e, com apoio da Agência Trade, está alcançando voos mais altos, em busca do seu sonho de ser ator.

Muita sorte e sucesso, Matheus!

SAIBA MAIS:

A emissora divulgou que o folhetim de Iris Abravanel, que leva adiante a saga de As Aventuras de Poliana, iniciada em 2018 e interrompida em julho de 2020 por causa da pandemia, estreará no dia 21 de março às 20:30 da noite na tela do SBT.

A trama juvenil retratará os 15 anos de Poliana, interpretada por Sophia Valverde, e os dilemas da adolescência. Pelas chamadas inéditas que estão sendo exibidas pelo SBT, Poliana Moça começará focada na festa de 15 anos da filha de Otto Pendleton (Dalton Vigh).

O que mais terá em Poliana Moça:

Agora adolescente, a protagonista formará um novo grupo de amigas. Além de Kessya (Duda Pimenta), ela se juntará a duas alunas novatas do colégio Ruth Goulart: Helena (Luisa Bresser) e Song Park (Bella Chiang).

Além do triângulo amoroso principal, a filha de Pendleton terá que lidar com uma madrasta misteriosa na segunda temporada e com as tramoias do vilão Roger (Otávio Martins).

Adaptação é de Iris Abravanel do livro Pollyana Moça, escrito por Eleanor H. Porter (1868-1920) em 1915, o roteiro tem colaboração de Grace Iwashita, Gustavo Braga, Danilo Castro, Fany Nogueira, Marcela Arantes e Carlos Marques, e supervisão é de Rita Valente.

Apoio: Agência Trade / Dolla Itapeva.