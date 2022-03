Na quinta-feira, dia 10, aconteceu a primeira reunião oficial da JOVEM ADVOCACIA da 76ª Subseção da OAB – Itapeva/SP.

Em um momento de descontração e confraternização, a Comissão da Jovem Advocacia deu início aos seus trabalhos com vontade de fazer a diferença, convidando os novos advogados e também os já atuantes para uma parceria de sucesso.

Entre os projetos da Comissão daJovem Advocacia de Itapeva, está a plataforma de convênios, onde buscará junto as empresas locais uma parceria de sucesso e de benefícios para os advogados e futuramente a todos da sociedade.

O foco principal da Jovem Advocacia é auxiliar novos advogados para o mercado de trabalho e atendimento a sociedade, seja em como atuar nos trabalhos particulares ou por meio do convênio mantido com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

“NENHUM MAR CALMO TORNA O MARINHEIRO ESPECIALISTA EM NAVEGAÇÃO, estamos aqui para fazer a diferença!” (A comissão).

E com esse Lema a CJA (COMISSÃO DA JOVEM ADVOCACIA DA 76ª SUBSEÇÃO DA OAB de ITAPEVA/SP) conta com a participação dos seguintes membros:

Dr. Claudio Prestes Silva Junior (Presidente)

Dra. Elaine de Almeida Costa (Vice-presidente)

Dr. Nickson Ferreira da Silva (Secretário Geral)

Dra. Luciana de Fátima Zanzarini (Secretária adjunto)

Dr. Leonardo Felipe Maziero Patriarca (Financeiro)

Dr. Denis Silva Guimarães (Membro)

Dra. Giovana Baz de Almeida (Membro)

Dra. Juliet Amanda de Assis Araújo (Membro)

Dra. Nicole dos Santos Saraiva (Membro)

Dra. Natasha Almeida de O. Carvalho (Membro)

Dr. Pablo Vinícius da Silva Silvano (Membro)

Dra. Renata Holtz de Freitas (Membro)

Dr. Sérgio Aparecido Vilela (Membro)

Dra. Tayne Cristina Costa Holtz (Membro)

Dra. Thaís da Silva Kawamura (Membro)

Dr. Victor Sais dos Santos (Membro)