Josiane Gonçalves: a enfermeira intensivista na linha de frente de combate ao Coronavírus

Eles estão exaustos, mas não medem esforços para cuidar de nós, estes são os profissionais da Saúde diante da pandemia contra a Covid-19.

Desde que iniciou sua vida profissional na Enfermagem, Josiane Gonçalves adquiriu não somente experiência e habilidade na área, mas também conhecimento para se especializar nos atendimentos. Em 21 anos de carreira, Josi trabalhou cinco deles na Emergência e 16 na Terapia Intensiva. “Comecei a trabalhar muito jovem, insegura e ansiosa, fui descobrindo mais que patologias e procedimentos, mas também rostos cansados e olhos amedrontados, mãos frias e trêmulas, precisando bem mais que analgésicos ouantipiréticos, em busca de solidariedade ecompaixão. Aprendi a trazer para os meus plantões além do material de bolso, sorriso no rosto, o toque com suavidade, uma palavra de conforto”, lembrou.

Aos poucos, a enfermeira foi conquistando respeito diante das adversidades. Se de um lado está a luta árdua e cheia de sacrifícios e abdicações, do outro ela se sente realizada com as conquistas. “Sou muito grata a todos que em algum momento contribuíram para a minha vida profissional e se tornaram responsáveis pelo que sou hoje (colegas de trabalhos, amigos, pacientes, familiares, professores, minha família e meus alunos). Que venham mais 10, 15, 20 anos de trabalho”, disse.

Josi trabalha como enfermeira intensivista na Santa Casa de Misericórdia de Itapeva desde que se formou e atualmente também é coordenadora de Enfermagem na UTI Covid do Hospital Estadual Covid-19 AME Itapeva. Com um extenso e invejável currículo repleto de especializações, a enfermeira decidiu compartilhar seus conhecimentos com demais profissionais da Saúde, formando-se em Coach em Liderança pela Instituto Brasileiro de Enfermagem – IbraEnf, e compartilha experiências em palestras em faculdades, hospitais e cursos técnicos, bem como em sua página no Facebook“Nurse Leader Coach”, que conta com mais de 35 mil seguidores.

“Nós profissionais da Saúde temos trabalhado dia e noite, sete dias por semana, incessantemente para atender a população, principalmente diante da pandemia. Não queremos aplausos ou panelaços, queremos apenas respeito, pois atrás das máscaras ‘faceshilds’ existem pessoas exaustas fisicamente e psicologicamente, que no final do plantão voltam para a casa e nem assim não descansam, pois muitas vezes somos tomados pelo medo, insegurança, com pensamentos presos nas perdas diárias e no que iremos enfrentar no dia seguinte. Não é fácil e nunca será perder o amor de alguém em nossas mãos. E nós também somos o amor de alguém”, explicou emocionada.

Além dos tratamentos frente à Covid-19, Josi também é membro da CIHT- Comissão IntraHospitalar de Transplantes há 6 anos e disse à nossa equipe que não tem sido fácil atuar neste setor. “No início da pandemia as doação e transplantes quase que zeraram pela questão da segurança do transplantado, há alguns meses voltamos ao processo de doação e transplantes, seguindo todo um protocolo de segurança devido à Covid, porém, ainda seguimos com os números baixos. O motivo da não doação é a desinformação sobre o assunto, o não saber a vontade de seus entes queridos. A única forma de mudarmos o cenário do transplante, mudando vidas de milhares de pessoas que aguardam por uma esperança de uma qualidade de vida, ou mesmos para continuar a viver, é o seu SIM. A vontade é sua, mas a decisão sempre será do seu familiar. Converse, deixe que seus familiares saibam da sua vontade. Doe vida! A vida continua”, completou.

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, o número de casos vem reduzindo, quase que zerando a fila de espera por um leito. “A redução de internações e óbitos comprova a eficácia dasvacinas, independente da ‘marca’. Deixo então um pedido à população: se o cronograma do seu município estiver contemplando sua faixa etária, não deixe de se vacinar, pois é por você e por aqueles que você ama. Estamos vencendo essa guerra, um dia por vez”, finalizou.