A Jornada de Foguetes 2023, promovida pela UFRJ e coordenada pelo renomado professor Dr. João Batista Canalle, reuniu escolas de todo o Brasil em uma emocionante competição. Entre os participantes, o Colégio Objetivo, representando Itapeva, brilhou com sua equipe de excelência, liderada pelo professor Marcelo Henrique Santucci.

A equipe foi composta por três estudantes e mostrou todo o seu potencial e garra durante o evento. O resultado de tamanho empenho e dedicação foi a conquista de duas equipes campeãs e uma equipe vice-campeã. Os foguetes, construídos a partir de garrafas pet retornáveis, alcançaram impressionantes 150 PSI de pressão, angulação de 43 graus e distância superior a 200 metros.

Durante a Jornada de Foguetes, os participantes tiveram a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em aerodinâmica, estudando aletas, coifas e propulsão de saída. Também participaram de oficinas sobre combustíveis sólidos, com estudos em NPK, e exploraram foguetes com propulsão vertical, utilizando como base canos de PVC 1/2. Além disso, as oficinas abordaram o estudo da angulação das aletas e materiais com alto desempenho na colagem.

Parabenizamos os estudantes, suas famílias e o professor Marcelo Henrique Santucci pelo excelente desempenho e competência demonstrados ao longo do evento.