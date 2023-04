Teve início no dia 24 de abril e segue até o dia 1º de maio, os Jogos Escolares do Estado de SP 2023 – JEESP, realizados pela Diretoria de Ensino da região de Itapeva em parceria com a Inspetoria Regional e Secretaria de Esportes de Itapeva, onde participam 21 escolas de 6 cidades (Itapeva, Taquarivaí, Buri, Nova Campina, Capão Bonito e Ribeirão Grande), além das três ETECs da região: Itapeva, Taquarivaí e Capão Bonito. No total, mais de 2 mil estudantes estão envolvidos nas modalidades de Futsal, Vôlei, Basquete, Tênis de Mesa, Atletismo, Damas e Xadrez.

Os Jogos Escolares do Estado de São Paulo têm por objetivo promover por meio da prática esportiva, a integração e o intercâmbio entre os estudantes das Unidades Escolares de Ensino Fundamental e Médio das Redes Pública Estadual, Pública Municipal e Particular, além das Escolas Técnicas Estaduais e Federais em todo Estado.

Os jogos acontecem durante o dia todo nos Ginásios da CCE, ao lado da UPA e Antonio Ferraz, no Jardim Maringá.