A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Esportes promoveu, na manhã desta terça-feira (20), no Estádio do Jd. Maringá, o Jogo das Estrelas, com a participação de craques veteranos da Seleção Brasileira. O evento aconteceu em comemoração ao aniversário de 253 anos de Itapeva.

Na ocasião, grandes nomes do futebol nacional como Zenon, Sérgio, Batata, Chicão, Galeano, Amaral, Júnior, Silas, Tupãzinho, Ezequiel e Viola enfrentaram a Seleção Master de Itapeva, em um dia inesquecível para a história da cidade.

O primeiro jogo do dia foi entre as equipes Projeto futebol Semjel e Projeto Kantian. Em seguida, houve a partida entre Projeto Batuíra e Projeto Santa Maria. O elenco itapevense foi composto por expoentes nomes do futebol municipal, entre eles: Neno, Tadeu, Fião, Urco, Toinho, Dorival, Clodoaldo, Marinho, Pereira, Tiquinho, Bimbate, Magrão, Pité, Lei (Bigode), Fernando, Clovinho, Fabrício (Bi), Giba, Alceu, Mário (Torinho), Saulo, Sandro e o Técnico Quirino.

Foram homenageados os jogadores Biola, Luizinho (Maringá), Pereira e Benfica. O Prefeito de Itapeva, Dr. Mario Tassinari, parabeniza os atletas e os torcedores do Jogo das Estrelas. “Comemorar o aniversário da cidade de forma saudável, com prática esportiva, respeito e amizade é muito importante. As partidas foram emocionantes e todos estão de parabéns pela participação”, completou o prefeito.