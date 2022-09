Já pensou em tornar-se conhecido, fazendo o que você ama? O jovem Gabriel da Silva Blanez, 19 anos, viralizou nas redes sociais jogando vídeo game. Filho de Carlos Alberto e Cristiane, Gabriel é nascido em Santos, mas atualmente morador de Itapeva e cursa Engenharia na Unesp e Criminologia na Anhanguera. O gamer se apaixonou pelos jogos ainda quando criança, mas o que era apenas uma brincadeira foi ficando sério e hoje Gabriel é reconhecido pelo seu talento com mais de 450 mil seguidores no Instagram e diversos convites para jogar fora do Estado. Confira sua entrevista ao Ita News:

IN – Como iniciou a paixão por jogos? Foi na infância?

Gabriel – Na infância através do meu tio, quando ele vinha nos visitar sempre colocava jogos no notebook dele, mas eu comecei de fato a me aperfeiçoar no free fire quando fiz uma cirurgia e tive que ficar somente na cama por 4 meses.

IN – O que você joga? Quando percebeu que poderia se tornar um trabalho?

Gabriel – Jogo free fire. Quando recebi meu primeiro pagamento de 200 reais de um campeonato que eu participei percebi que poderia fazer disso um trabalho.

IN – Você faz faculdade? Qual curso e onde? É possível conciliar seus estudos com os jogos? Quando terminar a faculdade, o que pretende fazer, qual caminho seguir?

Gabriel – Eu curso Engenharia Industrial Madeireira na Unesp e Criminologia na Anhanguera, meus pais sempre me ensinaram a dar valor a uma formação acadêmica independente da área que eu fosse seguir, consigo conciliar os estudos e as rotinas de jogos, pois meus horários são bem flexíveis, procuro organizar o tempo, isso facilita também. No momento pretendo seguir a carreira gamer, que é de fato a minha paixão, mas também não pretendo esquecer das minhas formações acadêmicas.

IN – Quando e como começou a viralizar no meio dos gamers atingindo os 450 mil seguidores?

Gabriel – Comecei em 2018 em grupos de amigos onde postávamos highlights, pequenos clipes que são destaques na partida do Instagram, essas partidas viralizavam e eu fui ganhando seguidores. Confesso que demorei para perceber a importância desses números, hoje tenho me dedicado as redes sociais, algo que não tinha o hábito.

IN – O que você oferece aos seus seguidores? Qual o tipo de conteúdo você divulga?

Gabriel – Eu apresento conteúdo relacionados a jogos, tenho incluído um pouco da minha rotina e também faço divulgação de produtos e parcerias.

IN – Como influenciador na sua área, qual recado você deixa para os jovens que também amam jogos e sonham em especializar na área?

Gabriel – No começo não é fácil e muitos vão te criticar, mas eu acredito que vale a pena correr atrás dos sonhos.

Siga o Gabriel no Instagram @sym.avgg