João Lucio Neto: pré-candidato a prefeito fala sobre estar à disposição ao pleito 2020

Já existem vários nomes sendo dados como certos como candidatos ao cargo de prefeito para as próximas eleições. Ainda que como pré-candidatos, alguns deles já aceitaram falar sobre o quê os levou a trilhar esse caminho e de como imaginam que será o desafio de assumir uma prefeitura em meio a tudo o que está acontecendo atualmente. Entramos em contatos com os nomes que estão sendo digitados para a disputa eleitoral deste ano, e conforme as respostas forem sendo enviadas estaremos divulgando para que a população conheça e já análise os possíveis concorrentes ao Executivo e suas propostas.

O entrevistado de hoje é o jovem João Lucio Neto, pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Confira:

IN- O senhor é de fato pré-candidato a prefeito em Itapeva? Por quê?

Neto- Sou de fato, pré-candidato a Prefeito. Itapeva precisa experimentar algo novo, precisa de uma renovação a curto prazo para se desenvolver de uma vez por todas e se livrar das velhas raposas e grandes empresários que bloqueiam de modo deliberado, toda e qualquer ascensão no que diz respeito ao desenvolvimento de toda região. Precisamos mudar isso de forma imediata rumo ao futuro que merecemos. Chega de dinastia.

IN- Diante de tudo o que vivemos esse ano, como o senhor imagina que será o trabalho do próximo prefeito?

Neto- Imagino que não será nada fácil, visto a situação que o país vive. Porém, acredito que mesmo com as muitas limitações de ordem financeira, podemos sim, organizar um bom processo de desenvolvimento em todas as áreas.

IN- Apesar de ser ainda pré-candidato, quais os setores que o senhor tem mais planos para trabalhar? Poderia nos dizer um deles?

Neto- Choque de gestão principalmente na área econômica! Vamos abrir a cidade para novas empresas, indústrias e atacadistas, a fim de gerar empregos diretos e indiretos para os mais diversos setores. Na nossa gestão, a economia municipal será pujante! Com a rotatividade econômica, todas as outras áreas começam a reagir naturalmente. Vale lembrar que iremos revisar a carga de todos os impostos municipais para todos os cidadãos.

IN- Sabemos que para se consolidar como candidato é preciso ter uma base forte, como está a do Senhor?

Neto- Todos os partidos de Esquerda e Centro Esquerda estão unidos e e estamos nos comunicando diariamente em torno disso. Não tem e nem teremos nenhum tipo de problema.

IN- Qual o recado que deixa a população itapevense?

Neto- Que a população coloque a mão na consciência, procure saber mais a fundo sobre os candidatos. A vida pregressa de cada um. Que a mudança na maioria das vezes vêm para o próprio bem e que podemos fazer com que a nossa querida Itapeva caminhe a passos largos rumo ao futuro. Que se lembrem de que há muitos e muitos anos, as mesmas famílias se revezam no poder, criando uma dinastia por seus próprios interesses e deixam o povo de lado. Irmãos e irmãs de Itapeva, chegou a hora de mudar de verdade. Itapeva precisa! Itapeva merece! Um grande abraço e que Deus abençoe e ilumine a todos!