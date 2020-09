Jeferson Modesto é candidato a prefeito pelo PP

Nota da redação: cedemos espaço ao candidato do PP para falar sobre sua candidatura e demais perguntas assim como os demais, porém, até o momento não obtivemos resposta para a edição impressa de sexta passada e para o online.

As perguntas foram as seguintes:

1- O que o levou a ser candidato?

2- Quais suas principais propostas para o município?

3- O senhor acredita que as acusações de supostas irregularidades da época em que foi secretário podem vir a ser um barreira durante o processo eleitoral, por quê?

4- O senhor tem nomes importantes e com influência tanto no estado como em Brasília. Esse é um trunfo importante para quem está a frente de um município?

5- Deixe seu recado a população itapevense.

Atualização 12h05:

Acabamos de receber as respostas de Jé, veja abaixo:

E mais algumas respostas sobre as perguntas a seguir:

Confesso que não foi uma decisão simples de ser tomada, pois tudo o que faço depende do apoio da minha esposa e dos meus filhos, nunca é uma decisão só minha. Decidi ser candidato, sobretudo, porque me sinto preparado para assumir o cargo de prefeito tendo como legado uma trajetória de vida que considero vencedora. Quero levar ao Poder Executivo a minha experiência como empresário, ex-secretário e vereador por dois mandatos consecutivos, especialmente porque a população espera que o novo prefeito seja eficiente, transparente e que eleve a nossa cidade a outro patamar de desenvolvimento.

Antes de mais nada, eu sou otimista por natureza. Por isso considero importante destacar que apesar de todos problemas que estamos vivendo, acredito que as coisas vão melhorar e que nós vamos sair mais fortes dessa crise. Eu não sou daqueles que torce pelo “quanto pior, melhor” e posso dar um exemplo concreto disso que eu estou falando. Apesar de ser oposição ao atual governo que assumiu a Prefeitura em 2017, eu nunca deixei de ajudar a nossa cidade. A maior prova disso é que conquistamos inúmeras emendas parlamentares, o que representa recursos importantes que foram e estão sendo investidos na área de saúde, educação, obras, pavimentação, agricultura e desenvolvimento urbano. Fiz isso por que amo Itapeva. Para mim, ser prefeito é estar antenado com os problemas da cidade. Meu governo terá uma equipe extremamente técnica e capacitada para promover o desenvolvimento em todas as áreas. E o desenvolvimento passa pela geração de empregos, que é o grande desafio que vamos enfrentar. Itapeva precisa superar as dificuldades com investimentos e nós vamos buscá-los. Nosso governo vai apoiar fortemente os empresários e estimular a instalação de novos negócios no município, que precisa voltar a ser atrativo para os investidores.

Em hipótese alguma. Aliás eu só sou candidato a prefeito porque sou ficha limpa. É importante que o eleitor saiba que todas as candidaturas, seja a prefeito, vice-prefeito ou vereador, passam pela análise criteriosa do Tribunal Superior Eleitoral. De minha parte, não tenho nenhuma condenação ou processo em minha vida pessoal e pública, nenhuma. As acusações de que fui vítima comprovaram ser mentirosas e as alegações foram arquivadas pela Justiça por falta de provas. Portanto, não há absolutamente nada que me impeça de ser candidato e se Deus quiser tomar posse em janeiro de 2021. Quem acompanha o meu trabalho sabe da minha atuação nas CEIs que apuraram irregularidades na Prefeitura de Itapeva. Portanto, a minha tolerância com a corrupção é zero.

Como disse há pouco, quem acompanha o meu trabalho sabe do compromisso que tenho com Itapeva. E o resultado desse compromisso são os milhões de recursos destinados pelo governo federal e o governo estadual que conquistamos ao lado de parceiros importantes, como o deputado Guilherme Mussi, Capitão Guilherme Derrite e tantos outros deputados do nosso partido, o Progressistas. Quando sento à mesa com o presidente da República, o governador, ministros e secretários de Estado, me coloco como um porta-voz da população e é Itapeva que está representada nessa audiência. Isso comprova a credibilidade que conquistei ao longo da minha vida pública, que tenho como o meu maior patrimônio, ao lado da minha família.

Eu quero agradecer primeiramente a minha esposa Viviane Campolim e aos meus filhos Jéssica e João Lucas por aceitar enfrentarmos juntos este que é o maior desafio da minha vida. Em segundo lugar, gostaria de agradecer a minha vice, Dra. Fabrícia Haidar e seu esposo Dr. Mazzen, que têm sido muitos generosos e com quem tenho aprendido muito sobre políticas públicas voltadas para a área de saúde. A cada dia fico mais convicto de que escolhi o melhor nome para o cago de vice-prefeita. Por fim, agradeço aos amigos, aos colaboradores, aos nossos candidatos a vereadores e as pessoas que de forma muito generosa têm enviado mensagens manifestando apoio a nossa campanha. E, por fim, agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de ser candidato a prefeito. Podem ter certeza que depois de eleito vou trabalhar muito para que os itapevenses voltem a ter orgulho de morar e de trabalhar aqui.