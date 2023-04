A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Esportes sedia mais uma edição dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo – JEESP. Os jogos tiveram início nesta segunda-feira (24) e são disputados nos Ginásios e Centros Esportivos da Cidade. No município acontecem as partidas das modalidades de Futsal, Vôlei, Basquete, Tênis de Mesa, Damas e Xadrez.

Nesta segunda-feira (24), no Ginásio CCE, as equipes escolares se enfrentam em partidas de Vôlei, Basquete e Futsal. Na quarta-feira (26), e na quinta-feira (27), acontecem os jogos nos Ginásios da Vila Aparecida e Antônio de Queiroz. Até o final da primeira quinzena do mês de maio as equipes escolares seguem nas disputas. As partidas de Damas e Xadrez acontecem na sede da Diretoria Regional de Ensino, a partir das 8h, no dia 12 de maio. No mesmo dia, as partidas de Tênis de Mesa serão disputadas no Colégio Acácio Piedade.

Saiba Mais:

Os Jogos Escolares do Estado de São Paulo – JEESP têm por objetivo promover a integração entre os estudantes de Ensino Fundamental e Médio das Redes Estaduais, Municipais, Particulares eTécnicas. O evento também pode favorecer a descoberta de novos talentos esportivos que possam ser indicados para integrar a Delegação do Estado de São Paulo para a participação em competições interestaduais.