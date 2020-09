Jardim Nova Itapeva recebe recapeamento asfáltico

Cinco vias do Jardim Nova Itapeva acabam de receber o recapeamento asfáltico. São elas: Rua Clarice Lopes Machado, Rua Rodis Gomes de Abreu, Rua Miguel C. dos Santos, Rua Caliza Furquim de Almeida e Rua Jovil Gomes Pinheiro.

As obras tiveram início no dia 02 de setembro e foi possível graças a um convênio com o Governo Estadual no valor de R$ 252.047,17, sendo R$ 250.000,00 de repasse por meio de uma emenda do deputado Carlos César e R$ 2.047,17 de contrapartida da Prefeitura Municipal.

As obras de recapeamento asfáltico apresentam resultados efetivos na recuperação de buracos, desnivelamento e demais imperfeições causadas pelo tráfego intenso de veículos pesados e ações climáticas.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Diego Oliveira Carvalho, as ruas estavam bastante precárias, necessitando de urgente manutenção. “A operação tapa-buracos funciona apenas para algumas ruas, que não era o caso dessas cinco. A alta movimentação de veículos, caminhões e ônibus desgastam o asfalto formando buracos e quando não são atenuados eles crescem e viram crateras, prejudicando a mobilidade dos veículos e causando inclusive acidentes graves. Por esse motivo é tão importante realizar este tipo de serviço”, finalizou o secretário.