Jardim Kantian recebe obras de melhorias e infraestrutura

A via de acesso e benfeitorias complementares foram finalizadas em apenas 40 dias.

Na última semana foi realizada pelo Executivo, a entrega simbólica da Rua Nagibe Rodrigues de Almeida, que dá acesso ao Jardim Kantian. As melhorias eram aguardadas pelos moradores que conviviam com poeira em época de seca e lama nos dias chuvosos.

A obra faz parte de um convênio com o Governo Estadual, cujo valor total de investimento é de R$ 1.105.532,60 e teve início no dia 09 de junho, serviços realizados pelas Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Administrações Regionais, Transportes e Serviços Rurais.

Além da pavimentação asfáltica, foram colocadas guias, sarjetas extrusadas e passeios públicos. A obra foi finalizada com a colocação de gramado realizada pela equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, por meio de recursos próprios.

A via recebeu ainda 26 postes de energia elétrica com iluminação em LED, redutores de velocidade e sinalização, os quais também foram feitos com recursos da própria Prefeitura.