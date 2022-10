O HISTÓRICO GEOGRÁFICO E GENEALÓGICO DE ITAPEVA-SP – IHGGI, tem a satisfação de convidar a todos para o 1º Jantar dançante em Homenagem a Professores(as) que se destacaram e se destacam em Itapeva, com o Diploma de Honra ao Mérito “Prof De. Genésio de Moura Muzel, insigne fundador do Instituto.

O evento realizar-se-á no dia 15 de Outubro (sábado), no Centro do Professorado Paulista (CPP, sito à Avenida Europa, 685, Jardim Europa, a partir das 20h.

Animação Musical: Trio Valores da Terra.

Buffet: Vanda Cerdeira.

Contamos com sua honrosa presença e familiares.

Os convites estão disponíveis com os integrantes do IHGGI, no valor de R$40,00, cuja renda reverterá em prol do próprio Instituto.