A Prefeitura de Itapeva alerta à população para o Janeiro Roxo, momento para sensibilização da sociedade sobre a Hanseníase.

A Hanseníase é doença infecciosa, transmissível e de caráter crônico, que persiste como saúde pública no Brasil, causada pela bactéria Mycobacterium leprae, e que afeta principalmente nervos periféricos, olhos e pele.

A doença atinge homens e mulheres de todas as faixas etárias, podendo apresentar progressão lenta e progressiva, e quando não tratada pode causar deformidades e incapacidades físicas, muitas vezes irreversíveis. É uma doença infecciosa e contagiosa caracterizada com sintomas como manchas na pele, sensação de formigamento, fisgadas ou dormência nas extremidades, além de sérias incapacidades físicas.

Durante o mês de janeiro, as Unidades de Saúde potencializam as ações de orientação, discussão entre as equipes sobre as formas de contagio e reforça para os usuários das unidades, que a Hanseníase tem cura e depende do diagnóstico precoce e tratamento adequado, com informação qualificada, conseguiremos desconstruir o estigma e preservar os direitos da pessoa acometida pela Hanseníase. É

importante ressaltar que o tratamento é disponibilizado gratuitamente no SUS, em caso de dúvidas, procurar a unidade de saúde mais próxima para orientações.