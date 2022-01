A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Saúde, realizará no dia 26 de janeiro, o Dia D da Campanha Janeiro Branco, uma campanha nacional que tem por objetivo divulgar informações e sensibilizar a população para a promoção da saúde mental.

Neste dia 26, profissionais da saúde irão debater o tema nas Unidades de Saúde, com a finalidade de sensibilizar a comunidade sobre o cuidado da saúde mental dos munícipes. Por essa razão, a Secretaria de Saúde faz um convite aos cidadãos a se envolverem com a campanha, contribuindo com a saúde de quem ama. É necessário parar para escutar, acolher, ter paciência e dar a mão a quem precisa. O autocuidado é alimento para a saúde mental e uma estratégia de prevenção, além de um ato de amor.

Cuidar de si mesmo é uma prioridade.

Para a secretária interina de Saúde, Maria Christina Fonseca, este é um tema de suma importância, principalmente diante do cenário de pandemia que a população vive há dois anos. “Questões emocionais afetam diariamente a vida das pessoas. A promoção da saúde mental é tão importante quanto a promoção da saúde física, porque mente e corpo andam juntos. Se a mente vai bem, tudo vai bem, tudo melhora. A nossa imunidade melhora, as nossas respostas aos desafios do dia-a- dia, melhoram”, disse.

Acesse o site da campanha Janeiro Branco e veja como adotar ações no dia-a-dia para a manutenção da sua saúde mental: