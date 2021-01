Janeiro Branco: o mês de conscientização à Saúde Mental

A Campanha Janeiro Branco, que visa o aprimoramento de políticas públicas no tratamento da Saúde Mental, está recebendo apoio da equipe técnica da Secretaria da Saúde de Itapeva.

Para o secretário de Saúde, a participação da população é de suma importância para a Saúde Mental. “O convite é para participarmos ativamente na construção de uma cultura da Saúde Mental no mundo, seja por meio de ações em nossas casas, na igreja, na empresa, no trânsito e na contribuição de políticas públicas efetivas. Todos nós podemos ser agentes de Saúde Mental em nossas vidas e nas vidas de todas as pessoas”, afirmou o titular da Pasta, Dr. Luiz Fernando Tassinari.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que o conceito de saúde é bem mais abrangente que a simples ausência de doença: é um completo estado de bem-estar físico, mental e social e, dessa forma, merece atenção em todos as suas vertentes. Assim como a física, a saúde mental é uma parte integrante e complementar à manutenção das funções orgânicas. Nesse contexto, a promoção da saúde mental é essencial para que o indivíduo tenha a capacidade necessária de executar suas habilidades pessoais e profissionais.

Precisamos de todo mundo para mudar o mundo. Vivemos em tempos difíceis e cheios de desafios, a pandemia contra a Covid-19 nos propõe um exercício constante para o autocuidado e o cuidado com o outro. Nossa saúde mental depende de como nos relacionamos com nossas necessidades e enfrentamentos, portanto, vale lembrar que quem cuida da mente, cuida da vida. Quando o assunto é Saúde Mental, TODO CUIDADO CONTA.