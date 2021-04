Já ouviu falar em contabilidade consultiva?

O Contador do futuro!

Trabalhar com Contabilidade Consultiva foge dos padrões da prestação de serviços contábeis, é uma verdadeira quebra de paradigma, onde abandona-se o modelo tradicional de terceirização contábil (fiscal, contábil e pessoal) para assumir uma postura e forma de atuação totalmente inovadora, focada no resultado dos clientes. Nessa nova forma de trabalho, o contador tornar-se parte estratégica do desenvolvimento da organização, atuando como um consultor de negócio, que identifica as deficiências da empresa e ajuda na resolução dos problemas.

Assim exposto, é extremamente necessário que o contador conheça a situação atual da empresa e as perspectivas do empresário, para que assim possa estudar a melhor solução para os problemas encontrados. Nesse contexto, o primeiro passo é a aproximação com as operações da empresa, o que parece ser um processo simples, porém, até mesmo as grandes empresas com estrutura contábil interna e profissionais altamente qualificados, sofrem com a dificuldade de comunicação entre operacional e administrativo, dessa forma, somente com a colaboração dos gestores no engajamento dos funcionários o propósito será atingido.

Ao explorar as possibilidades de melhorias, diversas frentes podem ser atacadas, como: Aumento da receita (Estudo de Precificação); Redução de gastos fiscais (Gestão Tributária Legal); Readequação tributária (Estudos da aplicação de Lucro Real/Presumido/Simples Nacional); Redução dos riscos de fraudes e erros nos controles (Mapeamento dos Processos Internos – Test of Design); Redução de gastos administrativos (BPO Financeiro, Contábil e Administrativo); e, etc.

Enquanto que o avanço da tecnologia trouxe uma forte tendência de emigração contábil aos moldes online e digital, a Contabilidade Consultiva surge para demonstrar que a presença do contador é valiosíssima, não apenas para registrar corretamente os fatos contábeis das operações da empresa, mas também para ajudar o empreendedor a encontrar oportunidades de otimização de recursos e maximização dos lucros.

Tiago Mattos é CEO da Conceito Contábil e Tutor do Curso de Ciências Contábeis da Anhanguera Itapeva, com MBA em Auditoria Integral pela UFPR, atuou em grandes empresas nacionais e multinacionais como Auditor da KPMG e Ernst & Young (conhecidas por Big Four). Em abril de 2021 completa 18 anos de experiência em contabilidade de Lucro Real/Presumido/Simples Nacional.

