O programa Cidade Limpa, uma parceria entre a Prefeitura de Itapeva, por meio das secretarias de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Administrações Regionais e Saúde, em parceria com a TV TEM ja passou em 22 bairros da cidade de Itapeva, no 7 dias iniciais de campanha, e recolheu 57 toneladas de materiais volumosos, que foram deixados na frente das residências para que as máquinas e caminhões da Prefeitura pudessem recolher para fazer o descarte correto. Serão, ao todo, 90 bairros.

Colabore e faça a sua parte! Dessa forma, contribuímos, também, para a eliminação dos focos de dengue e outras doenças, no município.

Veja nas imagens os dias e bairros em que o Cidade Limpa vai passar!