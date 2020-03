Itarareense morre com suspeita de Coronavirus

*BOLETIM DE NOTÍCIA*

*INFORME OFICIAL – CORONAVÍRUS*

_Itararé (SP), 21 de março de 2020_

_última atualização: 22h26_

A Prefeitura de Itararé (SP), junto a Sala de Situação COVID-19 (coronavíus), informa que, neste sábado (21), recebeu a notificação da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva (SP) de um itarareense com suspeita de coronavírus.

O paciente, um homem, de 82 anos e com comorbidades, estava internado no hospital da cidade vizinha desde o dia 18 de março, onde faleceu no dia de hoje. O munícipe não passou pelo serviço de saúde de Itararé. A coleta de exames também foi feita no município vizinho. Até o resultado oficial do teste para COVID-19, a morte não está relacionada com contaminação pelo vírus.

Em Itararé, até o momento, a Prefeitura aguarda os resultados dos exames de quatro casos que estão sendo monitorados como suspeitos.

Como medida preventiva contra a proliferação do vírus, o prefeito, Heliton do Valle, decretou Estado de Emergência no município através do Decreto Municipal nº 30/2020 na quinta-feira (19).