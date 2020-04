Itarareense está internada em São Paulo com Coronavírus

Uma itarareense, de 58 anos, internada na Capital há mais de 30 dias, foi diagnosticada nesta sexta-feira (03) com o novo coronavírus (COVID-19).

De acordo com a diretora da Vigilância Epidemiológica Municipal, Gislene de Oliveira, como o exame não foi colhido em Itararé e enviado ao Estado pelo município, o caso não estava sendo monitorado e não foi computado anteriormente como suspeito. “Todo o processo foi realizado diretamente em São Paulo. Entretanto, como a residência dela é em Itararé, o caso é contabilizado como da cidade”, explica.

Conforme o prefeito, Heliton do Valle, mesmo com a confirmação, não há necessidade de pânico. “Ela não está na cidade e a contaminação não ocorreu aqui. Continuaremos com todas as ações e medidas preventivas para evitar o coronavírus no município”, enaltece. “Importante agora é continuar seguindo todas as orientações, principalmente, permanecer em casa”, acrescenta

Até o momento, Itararé monitora e aguarda o resultado do exame laboratorial de cinco pessoas com suspeita do COVID-19. Ainda, espera a conclusão da análise de dois óbitos.

A progressão da situação no município pode ser acessadas em tempo real através do www.itarare.sp.gov.br/coronavirus.

(Informações oficiais da Prefeitura de Itararé)