O prefeito de Itararé (SP), Heliton do Valle, recepciona, na próxima terça-feira (30), o ministro do Turismo, Carlos Brito. Também estará em visita ao município, o presidente da Embratur, Silvio Nascimento.

A Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) é a autarquia especial do Ministério do Turismo, sendo a responsável pela execução da Política Nacional de Turismo no que diz respeito à promoção, ao marketing e ao apoio à comercialização dos destinos, serviços e produtos turísticos brasileiros no mercado internacional.

O encontro contará com a presença de prefeitos; secretários, coordenadores e diretores de Turismo da região e presidentes dos conselhos de Turismo da Região Turística dos Cânions Paulista e do Sudoeste Paulista, totalizando 17 municípios.

Na agenda, as autoridades participarão de almoço com o ministro e acompanharão a apresentação do potencial turístico de Itararé (SP).

SERVIÇO:

Data: terça-feira, 30 de agosto de 2022

Horário: 11h45

Local: Chácara Dona Ema

Endereço: Rua Nivaldo Salles Silva, 272, Jardim São Pedro Horigome, Itararé (SP).

Em seguida, realizarão visita técnica ao Parque Ecológico da Barreira, com caminhada pelas trilhas do local.

SERVIÇO:

Data: terça-feira, 30 de agosto de 2022

Horário: 13h20

Local: Parque Ecológico da Barreira

Endereço: Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), km 340, Itararé (SP).

Encerrando a programação, os participantes se deslocam para o café da tarde, no Mirante do Morro Chato. Durante o encontro, os representantes poderão, ainda, despachar as demandas de cada município com o representante federal.