Itararé (SP) começou muito bem no Campeonato Estadual de Futebol! As equipes masculinas sub-11, sub-13 e sub-15 da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), que representam o município na competição, estiveram em Itapeva (SP) no sábado (10) e venceram todos os jogos de estreia.

O sub-11 bateu Taquarivaí (SP) pelo placar de 12 a zero. As demais categorias enfrentaram, ambas, as equipes de Itaporanga (SP). Nas duas partidas, os itarareenses levaram a melhor, com um placar final de 4 a zero no sub-13, e 1 a zero no sub-15.

As datas dos próximos jogos ainda serão divulgadas.