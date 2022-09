O esporte itarareense foi destaque no 1º Torneio de Judô da Estância Turística de Paranapanema (SP).

Durante a competição, que aconteceu no domingo (11), os 25 atletas federados que compunham a comitiva itarareense conquistaram 9 primeiros lugar, 8 segundos lugar e 7 terceiros. O município ficou com a 4ª colocação no placar geral de pontos.

Confira abaixo os atletas participantes e suas respectivas colocações por categoria:

Campeões

– Feminino

Isabella Victoria Massadi – sub 11

Gabrielle Hikari Kuroda – sub 18

Karolinny Moraes Lopes – sub 18

Emily Miyuki Tanaka – sub 18

Gilmara Alves Borges – Adulto

– Masculino

Akira Tanaka Rosario – sub 9

Danilo Souza e Silva Hartl – sub 11

Ediclei Almeida Machado Jr. – Adulto

Lucas Rodrigues de Lima – Adulto

Vice-campeões

– Feminino

Giovana Teixeira Gonçalves – sub 13

Debora Kauane Amaral de Morais – sub 13

Simone Ramos dos Santos – Adulto

Isabely Alves Borges – Adulto

Julia Gonçalves de Oliveira – Adulto

Masculino

Diego Henrique Diniz – sub 11

Heitor de Souza Dias – sub 11

Gabriel Henrique Pereira – Adulto

Terceiro lugar

– Feminino

Laura Aparecida de Amaral Soares – sub 11

– Masculino

Guilherme Yuta Kuroda – sub 13

Murilo de Lima Souza e Silva – sub 15

Mario Henrique Claro Lopes – sub 15