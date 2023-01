Participaram os representantes de Itararé (SP), Itapeva (SP), Bom Sucesso de Itararé (SP) Nova Campina (SP) e Ribeirão Branco (SP).

Dando continuidade às atividades da Região Turística dos Cânions Paulista, o município de Itararé (SP) sediou, na última sexta-feira (20), a primeira reunião dos seus representantes de Itararé (SP), Itapeva (SP), Bom Sucesso de Itararé (SP) Nova Campina (SP) e Ribeirão Branco (SP).

Nesta ocasião, a pauta principal do encontro foi a eleição dos novos interlocutores para o ano de 2023. Além disso, foram elencados, ainda, as melhorias alcançadas no turismo durante o ano de 2022 e planejado o avanço regional do Turismo para o ano de 2023, com foco no desenvolvimento regional.

Para o atual pleito, cujo prazo encerra em dezembro deste ano, foi eleito como primeiro interlocutor o coordenador de Turismo de Itapeva, Márcio K. Yamauchi; como segundo interlocutor, o secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo de Itararé, Marco Antonio Pereira, e para o cargo de secretário, o presidente do Conselho Municipal de Turismo de Itapeva, Mateus Lopes de Almeida.

Atualmente, a sede da RT-Cânions Paulista está estabelecida em Itapeva e em comum acordo, ficou estabelecido que Itararé será a sub-sede da RT-Cânions Paulista.

Para o secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo de Itararé, Marco Antônio Pereira, a união dos segmentos turísticos fortalece o desenvolvimento do setor em nível regional. “A unidade das coordenadorias regionais de Turismo auxiliará no avanço de pautas importantes para o fortalecimento regional do turismo, e para a criação de rotas, e para a melhoria da conectividade turística, tão importante para o turista”, destaca.